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Банк России выпускает памятные монеты к ЧМ-2018 по футболу

УрБК, Москва, 04.07.2017. В честь проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году Банк России выпускает четыре серебряные монеты номиналом 3 руб. и монету из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном исполнениях. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



На оборотной стороне серебряных монет изображен футболист и траектория полета стилизованного мяча, а также достопримечательности российских городов: монумент «Родина-мать», Нижегородский кремль, Мемориальная стела в Ростове-на-Дону, ракета-носитель «Союз» в Самаре. Всего будет выпущено четыре вида серебряных монет. Тираж каждой монеты — до 24 тыс. штук.



Монета из недрагоценных металлов будет выпущена в обычном и специальном исполнении. На обороте обычной монеты располагается рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу, а специальной — цветное изображение Кубка.



Тираж монеты из недрагоценных материалов составляет 19 тыс. 750 штук в обычном исполнении и 250 тыс. штук в специальном.

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