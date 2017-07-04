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Банк России выпускает памятные монеты к ЧМ-2018 по футболу
4 июль 2017 (09:43)
УрБК, Москва, 04.07.2017. В честь проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году Банк России выпускает четыре серебряные монеты номиналом 3 руб. и монету из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном исполнениях. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На оборотной стороне серебряных монет изображен футболист и траектория полета стилизованного мяча, а также достопримечательности российских городов: монумент «Родина-мать», Нижегородский кремль, Мемориальная стела в Ростове-на-Дону, ракета-носитель «Союз» в Самаре. Всего будет выпущено четыре вида серебряных монет. Тираж каждой монеты — до 24 тыс. штук.
Монета из недрагоценных металлов будет выпущена в обычном и специальном исполнении. На обороте обычной монеты располагается рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу, а специальной — цветное изображение Кубка.
Тираж монеты из недрагоценных материалов составляет 19 тыс. 750 штук в обычном исполнении и 250 тыс. штук в специальном.
На оборотной стороне серебряных монет изображен футболист и траектория полета стилизованного мяча, а также достопримечательности российских городов: монумент «Родина-мать», Нижегородский кремль, Мемориальная стела в Ростове-на-Дону, ракета-носитель «Союз» в Самаре. Всего будет выпущено четыре вида серебряных монет. Тираж каждой монеты — до 24 тыс. штук.
Монета из недрагоценных металлов будет выпущена в обычном и специальном исполнении. На обороте обычной монеты располагается рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу, а специальной — цветное изображение Кубка.
Тираж монеты из недрагоценных материалов составляет 19 тыс. 750 штук в обычном исполнении и 250 тыс. штук в специальном.
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