Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная перепрофилизации образовательных программ в колледжах Свердловской области под задачи промышленных предприятий региона. В мероприятии примут участие вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова, начальник отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Альберт Шавалиев, депутат Законодательного собрания Свердловской области, управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов и директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина.



В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с урожайностью в регионе в этом году. В мероприятии примут участие врио министра АПК и продовольствия Сергей Шарапов, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк, начальник отдела метеорологических прогнозов Анна Мишарина и ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: