Кризис

В УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%

В Уральском федеральном округе за первые пять месяцев спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



За отчетный период было продано 181 тыс. 033 таких автомобиля. Из них 52 тыс. 231 — подержанный автомобиль марки Lada (-9,5%), а также 16 тыс. 138 машин марки Toyota (-9,4%) и 9 тыс. 543 «Ниссанов» с пробегом (+1%).



Всего с января по май 2017 года в России было продано 2 млн 033 тыс. 665 автомобилей с пробегом, на 6,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Больше всего подержанных автомобилей было продано за этот период на рынке Центрального региона. При этом положительная динамика была отмечена только на рынке Сибирского ФО.



В Центральном регионе за январь-май 2017 года было продано 527 тыс. 353 легковых автомобиля с пробегом (-10,9%). На первом месте здесь находится марка Lada — 122 тыс. 619 б/у авто, проданных с начала года и по май (-11,6%), за которой идут Volkswagen (27 тыс. 550 ед., -7,3%) и Ford (28 тыс. 796 авто, -8%).



В Приволжском ФО за тот же срок продажи б/у легковушек сократились на 7% и составили 372 тыс. 973 ед. топ-3 марок местного рынка автомобилей с пробегом составили Lada (148 тыс. 331 ед., -9,4%), Chevrolet (19 тыс. 765 авто, -5,7%) и KIA (16 тыс. 496 ед., +3,6%).



В Сибирском регионе объем рынка легковых автомобилей с пробегом вырос за январь-май этого года на 2,2% до 311 тыс. 802 ед. авто. Лидером местного рынка стала Toyota (88 тыс. 763 ед. авто, -1,3%), а второе и третье места заняли LADA и Nissan — 62 тыс. 843 ед. (-1%) и 26 тыс. 824 (+6,3%) ед. авто соответственно.

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