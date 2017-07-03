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Объем кредитования Сбербанка в агропромышленном секторе сократился в два раза

УрБК, Москва, 03.07.2017. По состоянию на 29 июня объем кредитов, выданных ПАО «Сбербанк» сельскохозяйственным предприятиям, составил 25,23 млрд руб. Это на 52,4% меньше, чем год назад, следует из данных оперативного мониторинга Минсельхоза РФ.



Общий объем выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ, по данным ведомства, за год вырос на 6,9%, до 156,52 млрд руб. Значительно вырос объем кредитов, выданных АО «Россельхозбанком», — на 40,5%, до 131,29 млрд руб.



В целом в 2016 году предприятия и организации АПК получили на проведение сезонных полевых работ кредитов на сумму 344,54 млрд руб. В том числе Россельхозбанк выдал 260 млрд руб., Сбербанк — 84,54 млрд руб.

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