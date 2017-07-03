Дайджест

ВЦИОМ: Жители России назвали врачей более коррумпированными, чем сотрудников ГИБДД

Граждане России перестали считать ГИБДД самой коррумпированной структурой, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает «Газета.ру».



По результатам опроса, самой коррупционной сферой опрошенные назвали медицину (27% респондентов), в то время как ГИБДД заняла второе место с показателем в 23%. По результатам опроса 2015 года, эти показатели составляли 21% и 32% соответственно. Третье место заняла сфера ЖКХ, которую назвали 22% респондентов (против 19% в 2015 году).



Общий уровень доверия к сотрудникам ГИБДД превысил 50%: одобрительно о службе высказались около 52% респондентов, 41% ей не доверяет. Кроме того, более половины опрошенных жителей РФ (57%) заявили, что ведомство справляется со своими задачами. Не согласились с этим утверждением 34% респондентов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: