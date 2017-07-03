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ВЦИОМ: Жители России назвали врачей более коррумпированными, чем сотрудников ГИБДД

3 июль 2017 (17:44)

Граждане России перестали считать ГИБДД самой коррумпированной структурой, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает «Газета.ру».

По результатам опроса, самой коррупционной сферой опрошенные назвали медицину (27% респондентов), в то время как ГИБДД заняла второе место с показателем в 23%. По результатам опроса 2015 года, эти показатели составляли 21% и 32% соответственно. Третье место заняла сфера ЖКХ, которую назвали 22% респондентов (против 19% в 2015 году).

Общий уровень доверия к сотрудникам ГИБДД превысил 50%: одобрительно о службе высказались около 52% респондентов, 41% ей не доверяет. Кроме того, более половины опрошенных жителей РФ (57%) заявили, что ведомство справляется со своими задачами. Не согласились с этим утверждением 34% респондентов.

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