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В МЧС предупредили россиян о природных катаклизмах в июле

В июле россиян ожидают резкие перепады температур, сильный ветер и осадки, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Мы профессионально должны отработать все вопросы по защите жизни и здоровья людей, безопасности граждан в этот летний период», — цитирует В.Пучкова.



Глава МЧС выразил надежду, что дожди пройдут в регионах, страдающих от жары и засухи, а в Центральной России июль будет солнечным.



Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители центральной России могут не дождаться жаркого лета.

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