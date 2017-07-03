Дайджест
В МЧС предупредили россиян о природных катаклизмах в июле
3 июль 2017 (17:44)
В июле россиян ожидают резкие перепады температур, сильный ветер и осадки, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Мы профессионально должны отработать все вопросы по защите жизни и здоровья людей, безопасности граждан в этот летний период», — цитирует В.Пучкова.
Глава МЧС выразил надежду, что дожди пройдут в регионах, страдающих от жары и засухи, а в Центральной России июль будет солнечным.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители центральной России могут не дождаться жаркого лета.
«Мы профессионально должны отработать все вопросы по защите жизни и здоровья людей, безопасности граждан в этот летний период», — цитирует В.Пучкова.
Глава МЧС выразил надежду, что дожди пройдут в регионах, страдающих от жары и засухи, а в Центральной России июль будет солнечным.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители центральной России могут не дождаться жаркого лета.
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