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В Новороссийске прокуратура изъяла у мужчины крокодила
3 июль 2017 (17:44)
В Новороссийске правоохранители задержали мужчину с крокодилом, животное передали в зоопарк. Об этом в понедельник сообщили в региональной прокуратуре «Российской газете».
Как ранее сообщалось, на прошлой неделе ведомство уже начало проверку появившегося в социальных сетях видео, на котором мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила. Если верить комментариям в ролике, это происходило на одном из пляжей Анапы.
«Мужчину с крокодилом удалось задержать на одной из улиц Новороссийска. Не факт, что это именно тот крокодил, внешне похож. Животное передали в один из зоопарков Анапы. В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка по двум статьям: о жестоком обращении с животными и о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал журналистам старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.
По данным правоохранителей, сам хозяин рептилии утверждает, что приобрел ее в магазине в 2012 году. Крокодил жил у него в квартире в аквариуме. Никаких документов на питомца у мужчины не оказалось.
Как ранее сообщалось, на прошлой неделе ведомство уже начало проверку появившегося в социальных сетях видео, на котором мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила. Если верить комментариям в ролике, это происходило на одном из пляжей Анапы.
«Мужчину с крокодилом удалось задержать на одной из улиц Новороссийска. Не факт, что это именно тот крокодил, внешне похож. Животное передали в один из зоопарков Анапы. В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка по двум статьям: о жестоком обращении с животными и о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал журналистам старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.
По данным правоохранителей, сам хозяин рептилии утверждает, что приобрел ее в магазине в 2012 году. Крокодил жил у него в квартире в аквариуме. Никаких документов на питомца у мужчины не оказалось.
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