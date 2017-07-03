Дайджест
Французская полиция предотвратила покушение на президента
3 июль 2017 (17:44)
Французская полиция задержала молодого человека, планировавшего совершить покушение на президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, 23-летний националист готовился совершить нападение во время парада 14 июля — в день взятия Бастилии (национальный праздник во Франции). Правоохранительные органы смогли предотвратить покушение благодаря специальной программе, которая зафиксировала, как на одном из сайтов, посвященных видеоиграм, молодой человек искал возможность приобрести оружие. Теперь ему грозит обвинение в терроризме.
По данным полиции, задержанный действовал в одиночку, и его деятельность никем не финансировалась. Он хорошо знаком правоохранительным органам: имеет две судимости за подстрекательство к расовой ненависти.
По данным издания, 23-летний националист готовился совершить нападение во время парада 14 июля — в день взятия Бастилии (национальный праздник во Франции). Правоохранительные органы смогли предотвратить покушение благодаря специальной программе, которая зафиксировала, как на одном из сайтов, посвященных видеоиграм, молодой человек искал возможность приобрести оружие. Теперь ему грозит обвинение в терроризме.
По данным полиции, задержанный действовал в одиночку, и его деятельность никем не финансировалась. Он хорошо знаком правоохранительным органам: имеет две судимости за подстрекательство к расовой ненависти.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Кадыров опроверг информацию о покушении на себя
- Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту падения на рельсы поезда метрополитена молодого человека
- В Екатеринбурге задержали группу грабителей цветочных павильонов
- Во Франции накануне Дня взятия Бастилии сожгли более 300 автомобилей
- Кортеж Юнус-Бека Евкурова подорвали 200 килограммами тротила
Loading...