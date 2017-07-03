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Французская полиция предотвратила покушение на президента

Французская полиция задержала молодого человека, планировавшего совершить покушение на президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает «Российская газета».



По данным издания, 23-летний националист готовился совершить нападение во время парада 14 июля — в день взятия Бастилии (национальный праздник во Франции). Правоохранительные органы смогли предотвратить покушение благодаря специальной программе, которая зафиксировала, как на одном из сайтов, посвященных видеоиграм, молодой человек искал возможность приобрести оружие. Теперь ему грозит обвинение в терроризме.



По данным полиции, задержанный действовал в одиночку, и его деятельность никем не финансировалась. Он хорошо знаком правоохранительным органам: имеет две судимости за подстрекательство к расовой ненависти.

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