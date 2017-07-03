Дайджест

В Лондоне автомобиль врезался в толпу подростков

Лондонская полиция разыскивает водителя красного спортивного автомобиля «Ауди», который наехал на пешеходов в оживленном районе Кройдон, на юге британской столицы. При этом власти не рассматривают ДТП как теракт — по крайней мере, на это ничего не указывает. ОБ этом сообщает «Российская газета».



Как передает The Telegraph со ссылкой на представителя Службы столичной полиции, сидевший за рулем мужчина, скорее всего, потерял управление, на большой скорости сорвался с проезжей части и наехал на группу подростков.



Под колесами машины погибла 16-летняя девушка, еще шесть человек получили травмы. При этом виновник происшествия оставил своих жертв на тротуаре и поспешил скрыться. Сейчас все силы полицейских брошены на то, чтобы его найти и взять под стражу. Для тех, кто что-либо знает о местонахождении водителя, открыта прямая линии — туда можно позвонить анонимно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: