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Суд рассмотрит иск о банкротстве «Группы предприятий Промсредмаш» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Группа предприятий Промсредмаш» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 27 июня 2017 года. Заявителем по делу выступает ОАО «Техоснастка», сумма исковых требований составляет 8 млн руб.



Напомним, ООО «Группа предприятий Промсредмаш» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2003 году. Организация занимается продажей грузоподъемного, вентиляторного оборудования, оборудования для нефтегазового и химического секторов промышленности.

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