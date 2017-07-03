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Судебная задолженность за коммунальные услуги в России за год выросла на 10%
3 июль 2017 (17:20)
УрБК, Москва, 03.06.2017. Общероссийская задолженность за коммунальные услуги, подлежащая принудительному взысканию, за год выросла на 10%. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По данным на 2016 год, сумма долгов за ЖКУ, по которым суд принял решение о взыскании, за год выросла на 10% — неплательщики задолжали 91,1 млрд руб. (4 млн дел), тогда как в 2015 году — 82,6 млрд руб. (3,9 млн дел).
Ранее в ведомстве рассказали, что лидерами по средней сумме задолженности в сфере жилищно-коммунальных услуг, подлежащей принудительному взысканию, на май 2017 года стали Москва, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край.
По данным на 2016 год, сумма долгов за ЖКУ, по которым суд принял решение о взыскании, за год выросла на 10% — неплательщики задолжали 91,1 млрд руб. (4 млн дел), тогда как в 2015 году — 82,6 млрд руб. (3,9 млн дел).
Ранее в ведомстве рассказали, что лидерами по средней сумме задолженности в сфере жилищно-коммунальных услуг, подлежащей принудительному взысканию, на май 2017 года стали Москва, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край.
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