Новости дня

Судебная задолженность за коммунальные услуги в России за год выросла на 10%

УрБК, Москва, 03.06.2017. Общероссийская задолженность за коммунальные услуги, подлежащая принудительному взысканию, за год выросла на 10%. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



По данным на 2016 год, сумма долгов за ЖКУ, по которым суд принял решение о взыскании, за год выросла на 10% — неплательщики задолжали 91,1 млрд руб. (4 млн дел), тогда как в 2015 году — 82,6 млрд руб. (3,9 млн дел).



Ранее в ведомстве рассказали, что лидерами по средней сумме задолженности в сфере жилищно-коммунальных услуг, подлежащей принудительному взысканию, на май 2017 года стали Москва, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: