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RAEX присвоило рейтинг кредитоспособности СКБ-банку на уровне ruBB
3 июль 2017 (17:09)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило СКБ-банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Агентство позитивно оценивает высокий уровень диверсификации активных операций и ресурсной базы по клиентам. Кроме того, поддержку рейтингу оказывают сильные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке (27-е место по объему кредитного портфеля ФЛ в России на 1 июня 2017 года), широкая география деятельности и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков, а также высокая вероятность поддержки со стороны крупнейшего конечного бенефициара.
Аналитики агентства отмечают, что СКБ-банк специализируется на беззалоговом кредитовании физических лиц, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ, а также осуществлении операций с ценными бумагами и иностранной валютой. Помимо головного офиса в Екатеринбурге банк имеет 7 филиалов, 64 дополнительных и 86 операционных офисов в 8 федеральных округах Российской Федерации.
На 1 июня 2017 года размер активов банка по РСБУ составил 111,6 млрд руб. (56-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств — 15,7 млрд руб., прибыль после налогообложения без учета изменения прочего совокупного дохода за I квартал 2017 года — 37,6 млн руб.
Агентство позитивно оценивает высокий уровень диверсификации активных операций и ресурсной базы по клиентам. Кроме того, поддержку рейтингу оказывают сильные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке (27-е место по объему кредитного портфеля ФЛ в России на 1 июня 2017 года), широкая география деятельности и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков, а также высокая вероятность поддержки со стороны крупнейшего конечного бенефициара.
Аналитики агентства отмечают, что СКБ-банк специализируется на беззалоговом кредитовании физических лиц, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ, а также осуществлении операций с ценными бумагами и иностранной валютой. Помимо головного офиса в Екатеринбурге банк имеет 7 филиалов, 64 дополнительных и 86 операционных офисов в 8 федеральных округах Российской Федерации.
На 1 июня 2017 года размер активов банка по РСБУ составил 111,6 млрд руб. (56-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств — 15,7 млрд руб., прибыль после налогообложения без учета изменения прочего совокупного дохода за I квартал 2017 года — 37,6 млн руб.
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