Закон об агрегаторах такси: опасный эксперимент

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на упорядочение деятельности онлайн-агрегаторов такси. По мнению его авторов, нововведение позволит идентифицировать такие компании, установить требования к ним, определить обязанности и особенности работы, а в случае нарушений привлекать к ответственности. Участники рынка в целом поддерживают инициативу, однако опасаются ухода водителей в мессенджеры и соцсети, позволяющие договариваться об оказании услуг напрямую с клиентом.Напомним, изменения коснутся федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Их задачами, по замыслу авторов, являются совершенствование госрегулирования в сфере организации услуг перевозок пассажиров и багажа автотранспортом по заказам и легковыми такси, повышение качества услуг, исполнение требований в части обработки персональных данных.«Законопроектом агрегатор определен как самостоятельный субъект правоотношений, устанавливаются его обязанности и особенности осуществления деятельности, в том числе касающиеся публичного раскрытия информации о ней. Устанавливается запрет передачи службами такси заказов на выполнение пассажирских перевозок лицам, не имеющим законных оснований на оказание соответствующих транспортных услуг. Также вводится обязанность хранить базы данных и размещать технические средства обработки информации о заказах на территории РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.Участники рынка услуг такси в Екатеринбурге сходятся во мнении, что нововведение является необходимым шагом в регулировании работы отрасли. Как отметили в службе заказов такси «Максим», в документе впервые на законодательном уровне вводится понятие агрегатора как информационного сервиса и фиксируется, что он не является перевозчиком.«Определяется сфера ответственности информационного сервиса — это достоверность сведений о заказе, качество именно информационной услуги. Законодатель ставит иностранных и российских участников рынка в одинаковые условия. Также важно, что для водителей отменяются региональные требования к цвету автомобилей такси и квоты на количество разрешений», — пояснили УрБК в компании.«Мы поддерживаем законодательные инициативы, которые способствуют развитию рынка городских перевозок и расширяют возможность выбора услуг для пассажиров и возможности заработка для водителей. С этой точки зрения новый законопроект может иметь положительное значение для рынка, поскольку впервые дает определение «агрегатора услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси». Что касается других положений и норм, мы внимательно их анализируем в данный момент», — рассказали в службе такси Uber.В то же время эксперты опасаются, что нововведение не позволит законодательству «догнать» рынок онлайн-сервисов такси и идентифицировать всех его участников. Так, современные приложения для смартфонов и прочих устройств позволяют водителям договариваться с клиентом напрямую, и это может стать той «лазейкой», которую будут использовать перевозчики в случае ужесточения требований к агрегаторам.«Если законодатели не предложат водителям реальные стимулы и возможности легализоваться, которых сейчас попросту нет, может возрасти активность водителей и пассажиров в социальных сетях, мессенджерах, прямо на улицах, где они сами между собой будут договариваться о поездках. Главное, чтобы под лозунгами легализации все мы не получили обратный результат», — пояснили в службе такси «Максим».Впрочем, по мнению управляющего партнера фирмы «Юрлига» Ивана Волкова, в этом случае потребители смогут сами «проголосовать кошельком», выбирая надежные и законопослушные компании.«Не исключено, что активность «частников» частично сместится в сторону онлайн-приложений для поиска попутчиков, и некоторые люди будут действовать на свой страх и риск, доверяя свою жизнь непроверенным перевозчикам. Но если говорить о рынке в целом, законопроект все же актуален: он позволит повысить качество услуг и их безопасность. Думаю, в перспективе законодатель придет к пониманию необходимости создания отдельного закона об оказании услуг перевозки граждан, так как пробелов в этой сфере сегодня достаточно много. В нем уже будут учитываться и такие моменты», — пояснил эксперт.Таким образом, участники рынка онлайн-услуг такси признают необходимость введения новых инструментов регулирования данной отрасли. Между тем они отмечают, что в условиях экономического кризиса ужесточение требований к агрегаторам может привести к росту нового сегмента нелегальных перевозок и дать основания для дальнейшей проработки законодательства.