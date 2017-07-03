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Уральские туристы стали чаще присваивать имущество зарубежных отелей
3 июль 2017 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Среди уральских туристов участились случаи воровства предметов быта из отелей, в которых они проводят зарубежный отдых. Об этом сообщает пресс-центр группы компаний «Зима-Лето».
С начала года туроператоры зафиксировали несколько десятков эпизодов, в которых туристы были уличены в выносе имущества отеля при обратном выезде и оштрафованы на разные суммы.
Как отметила директор группы компаний «Зима-Лето» Ольга Гуляр, на самом деле случаев воровства гораздо больше, но обычно речь идет о мелочах вроде тапочек или полотенец.
«На такие эпизоды отели чаще всего просто закрывают глаза. Причем это не злой умысел туристов, просто желание оставить себе что-то на память об отеле», — рассказала она.
По словам О. Гуляр, бывают и вопиющие случаи, когда из номера туристы пытаются вынести дорогой алкоголь или ценные предметы, вроде телефонов, сейфов или сантехники.
«Причины такого поведения в неверной трактовке понятия «Все включено». Туристы не понимают, что у них все бесплатно только на территории отеля. Оплатив номер, они ничего не приобретают в собственность», — подчеркивает Ольга Гуляр.
Напомним, в конце июня по всем крупным российским СМИ прошла новость о происшествии в одном из отелей Турции: туристы из Сургута были оштрафованы за то, что вынесли из номера при отъезде дорогой ликер, туалетную бумагу, комнатные растения, фрукты, халаты, полотенца и тапочки.
С начала года туроператоры зафиксировали несколько десятков эпизодов, в которых туристы были уличены в выносе имущества отеля при обратном выезде и оштрафованы на разные суммы.
Как отметила директор группы компаний «Зима-Лето» Ольга Гуляр, на самом деле случаев воровства гораздо больше, но обычно речь идет о мелочах вроде тапочек или полотенец.
«На такие эпизоды отели чаще всего просто закрывают глаза. Причем это не злой умысел туристов, просто желание оставить себе что-то на память об отеле», — рассказала она.
По словам О. Гуляр, бывают и вопиющие случаи, когда из номера туристы пытаются вынести дорогой алкоголь или ценные предметы, вроде телефонов, сейфов или сантехники.
«Причины такого поведения в неверной трактовке понятия «Все включено». Туристы не понимают, что у них все бесплатно только на территории отеля. Оплатив номер, они ничего не приобретают в собственность», — подчеркивает Ольга Гуляр.
Напомним, в конце июня по всем крупным российским СМИ прошла новость о происшествии в одном из отелей Турции: туристы из Сургута были оштрафованы за то, что вынесли из номера при отъезде дорогой ликер, туалетную бумагу, комнатные растения, фрукты, халаты, полотенца и тапочки.
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