В Екатеринбурге стартовала «Неделя мужества»

С 3 по 9 июля 2017 года жители и гости Екатеринбурга смогут стать зрителями и участниками двух крупнейших спортивных событий этого лета. Первое из них — это спортивно-массовое мероприятие со свободным входом — «Неделя мужества». Второе — турнир по боксу и ММА «Россия — Япония» с участием бойца мирового уровня Дениса Лебедева. Оба мероприятия проходят при поддержке «РМК Боксинг Промоушенс».«Неделя мужества» — открытое массовое мероприятие, направленное на спортивное и военно-патриотическое воспитание молодого поколения. В течение 7 дней на площадке перед Театром Драмы (Октябрьская площадь) пройдет более 10 активностей, цель которых — популяризация здорового образа жизни, освоение навыков самообороны, привлечение внимания к такому виду единоборств, как бокс.На время проведения мероприятий на Октябрьской площади организаторами будет создан специальный парк — отдельная территория, где будут проходить спортивные мероприятия. Среди них матчевые встречи по профессиональному боксу, муай тай и ММА (в том числе среди детей), открытые тренировки бойцов, чемпионат России по силовому экстриму, фестиваль экстремальных видов спорта (установление рекорда России по свободному падению в аэроподушку с высоты 45 метров), выступления музыкантов и многое другое.В ежедневном режиме будет работать тир, площадка с водным оружием, музей истории Великой отечественной войны, командные стрелковые игры, имитирующие боевые действия — фаертаг, NERF. Вход на все мероприятия в рамках «Недели мужества» свободный.Завершится «Неделя мужества» масштабным боксерским и ММА-турниром 9 июля во Дворце игровых видов спорта. Состязания пройдут между командами России и Японии. Матчевая встреча «Россия — Япония» станет зрелищным шоу, которое будет способствовать повышению интереса к единоборствам и пропаганде здорового образа жизни.В турнире примут участие 10 пар бойцов по профессиональному и тайскому боксу, а также ММА. В ходе матчевой встречи будет разыграно несколько международных титулов, в том числе титул чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В бою за него сойдутся действующий чемпион мира WBA россиянин Денис Лебедев и № 8 в рейтинге WBA австралиец Марк Флэнаган. Кроме того, в турнире примут участие такие звезды бокса, как Дмитрий Михайленко, Павел Маликов, Марк Урванов и Вадим Кафаров.