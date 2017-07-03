КРК «Уралец» выселил фитнес

Екатеринбург продолжает терять игроков на рынке фитнес-услуг. Однако на этот раз виновником стал не кризис, а конфликт с арендатором. КРК «Уралец» (принадлежит УГМК-Холдинг и МУГИСО) отказался продлевать аренду с фитнес-клубом «Арт-Джем», который занимал площадки на двух этажах здания в течение последних 22 лет. При этом организация выдвинула иск против арендатора на 1 млн руб. из-за пожара, виновные в котором так и не были установлены.За последний год Екатеринбург лишился уже нескольких игроков из сферы фитнеса и спорта. С 1 июля этот список пополнился одним из старейших клубов города — «Арт-Джемом». В течение последних 22 лет зал размещался на двух этажах культурно-развлекательного комплекса «Уралец» на Большакова, 90. Однако несколько дней назад руководство клуба оповестило своих клиентов о закрытии компании.«С сожалением сообщаем вам, что с 1 июля мы закрываемся на основании отказа нового руководства КРК «Уралец» (УГМК) в предоставлении нам аренды помещений. Отказ связан с инцидентом пожара 31 января 2017, в котором нас официально признали невиновными», — говорится в сообщении на официальном сайте «Арт-Джема».Напомним, 31 января этого года на втором этаже здания комплекса произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила порядка 120 кв. м.«В конце января в нашем клубе произошел пожар в сауне на втором этаже в женской раздевалке тренажерного зала. Полтора месяца шло разбирательство по выяснению обстоятельств дела. В результате ни фитнес-клуб, ни КРК «Уралец» не были признаны виновными в пожаре. Причиной возгорания стало короткое замыкание», — рассказала директор клуба «Арт-Джем» Ольга Антоновская. По ее словам, в зале все время были проблемы с коммуникациями и постоянно «выбивало пробки».После инцидента из-за пожара и предстоящей плановой реконструкции комплекса в мае 2017 года руководство комплекса приняло решение не восстанавливать второй этаж на несколько месяцев, а приступить к этому только после окончания всех работ.«Я долгое время писала письма с просьбой разъяснить ситуацию, сказать, когда мы сможем заняться восстановлением помещения и продолжить работу. Ни на одно обращение я не получила ответа. 13 июня я лично напросилась на встречу к директору КРК «Уралец», рассказала про то, что ходят слухи, что второй этаж нам не планируют отдавать обратно и что его хотят отдать спортивному магазину «Спортdeпо». Дирекция комплекса подтвердила эту информацию. Я попыталась объяснить ситуацию, что фитнес-зал не может существовать только за счет салона красоты и зала групповых программ. К тому же у нас есть обязательства перед клиентами, большинству из которых нужен тренажерный зал. Несмотря на это, решение администрации дворца спорта не изменилось», — сказала О. Антоновская.Как пояснила представитель фитнес-клуба, за несколько месяцев до этого клуб перестал продавать долгосрочные абонементы на 6 и 12 месяцев, а после получения устного ответа от руководства комплекса продажа карт была полностью прекращена.Между тем администрация КРК «Уралец» считает, что обмана никакого не было, и дирекция «Арт-Джема» сама решила закрыться.«Руководство фитнес-клуба «Арт-Джем» само выступило инициатором расторжения договора об аренде. Они прислали нам соответствующий документ», — пояснили в пресс-службе комплекса.Как отмечает директор фитнес-клуба, администрация комплекса и представители УГМК-Холдинг решили не ограничиваться лишением компании площадки. Спустя некоторое время АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» подало в арбитражный суд Свердловской области иск на ООО «Планета А» (фитнес-клуб «Арт-Джем») на 1,062 млн руб.«Помимо всего прочего, КРК «Уралец», несмотря на то, что МЧС не установило виновных пожара, решило подать на нас в суд. Как они пояснили, в связи с возгоранием в здании погнулась несущая балка. Юристы УГМК нашли лазейку в том, что нами был нарушен пункт договора, в котором прописано, что согласно классификации учреждений, расположенных в культурно-развлекательном комплексе, мы не могли устанавливать сауну. Но стоит сказать, что сауны у нас стоят уже 10 лет, и когда УГМК год назад покупало здание КРК «Уралец», они делали обход и видели эти сауны, но ни слова против не сказали», — рассказала О. Антоновская.Согласно данным картотеки арбитражного суда Свердловской области, рассмотрение дела назначено на 17 июля этого года.По словам руководства зала, конфликт между фитнес-клубом и КРК «Уралец» стал роковым для компании, так как сейчас у администрации нет другого выхода, как просто закрыть предприятие.«У меня нет возможности перенести клуб в другое помещение, потому что мы не смогли найти подходящее. К тому же я, пока эти полгода ждала решения руководства дворца спорта, взяла много кредитов, чтобы выплачивать сотрудникам зарплату и закрывать задолженности по аренде. Сейчас с большими долгами я не могу взять еще один кредит, чтобы открыться в новом месте», — рассказала О. Антоновская.Стоит отметить, что с 1 июля зал «Арт-Джем» полностью прекратил свою работу. Часть обязательств по обслуживанию клиентов по имеющимся картам взяли на себя несколько фитнес-клубов города: «Я Фитнес» и «Данс-Холл». Тренерский состав и сотрудники салона красоты были перенаправлен в зал «Файфун», салон красоты «Амадеус», а также в «Данс-Холл», который располагается на третьем этаже того же КРК «Уралец».