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Во второй половине июня на российском авторынке цены изменились у 12 марок

УрБК, Москва, 03.07.2017. Во второй половине июня на российском авторынке цены изменились у 12 марок автомобилей. Об этом сообщает «Автостат».



У половины из них корректировка цен вызвана началом продаж новых моделей и изменением комплектаций отдельных моделей. Так, немецкий Volkswagen повысил цену пикапа Amarok в комплектации Canyon на 4,2-4,7%.



«АвтоВАЗ» поднял цену LADA 4x4 Urban 3d в комплектации Luxe на 1,1%. LADA XRAY получил новую комплектацию Exclusive за 805 тыс. 900 руб. — 830 тыс. 900 руб., в связи с чем максимальная цена модели выросла на 4,0%. Другой отечественный производитель — «УАЗ» — снизил цену внедорожника «Патриот» на 6,0-13,5%.



Премиум-бренд Infiniti повысил цены седана Q50 на 1,7-9,4%. Линейка хэтчбека Q30 пополнилась новыми комплектациями, поэтому максимальная цена модели выросла на 7,0%. Кроссовер QX30 получил новые комплектации по цене 2 млн 100 тыс. руб. — 2 млн 281 тыс. 200 руб. Еще один премиальный бренд из Японии — Lexus — возобновил продажи модели GX 460 в семи комплектациях. Максимальная цена автомобиля выросла на 6,6%.



Но больше других отличился немецкий BMW, поменявший цены сразу нескольких своих моделей. Например, выросли цены 1-й серии на 1,9-2,0%, 3-й серии на 1,1-2,5%, купе 4-й серии на 1,4-2,0%, Гран купе 4-й серии на 1,8-2,1%, кроссовера X1 в комплектации M Sport на 2,4-5,7%, в комплектации Sport Line на 2,3-2,9%, в комплектации xLine на 3,6-4,6%.



Кроме этого, седан BMW 5-й серии подорожал на 1,8-2,1% и получил новые комплектации 520i (2,0 л, 184 л.с.) за 2 млн 750 тыс. руб. и М550d xDrive (3,0 л, 400 л.с., полный привод) за 4 млн 690 тыс. руб. Купе 2-й серии представлено в новых комплектациях 218i (1,5 л, 136 л.с.) за 1 млн 680 тыс. — 2 млн 067 тыс. руб. и 220d xDrive (2,0 л, 190 л.с., полный привод) за 2 млн 280 тыс. руб.



Возобновлены поставки кабриолета 6-й серии в четырех комплектациях по цене 5 млн 110 тыс. руб. — 5 млн 930 тыс. руб. Максимальная цена 6-й серии выросла на 3,7%.

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