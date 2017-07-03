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АИЖК выставило на торги 2,4 га под жилую застройку в Екатеринбурге
3 июль 2017 (15:38)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) выставило на торги два земельных участка общей площадью 2,4 га в Екатеринбурге, которые предназначены для строительства жилых домов.
Как сообщает пресс-служба АИЖК, 30% вырученных от продажи средств пойдут на развитие Уральского государственного аграрного университета, в чьем распоряжении находились эти участки.
«Соответствующее решение в марте приняла правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Это первый случай применения поправок к федеральному закону «О содействии развитию жилищного строительства», принятых в сентябре 2016 года. Инициатором поправок выступило АИЖК. Согласно поправкам, правообладатель участка может получить компенсацию в размере части средств, вырученных от продажи его участка, если эту инициативу поддержит правительственная комиссия.
Участки площадью 2,11 га и 0,29 га (кадастровые номера — 66:41:0313006:2 и 66:41:0313006:3) расположены на пересечении улиц Краснолесья и Чкалова.
Начальная цена земельных участков — 79,1 млн руб. (НДС не облагается), шаг аукциона — 1 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля, торги состоятся 2 августа. Условия аукциона опубликованы на сайте АИЖК.
Как сообщает пресс-служба АИЖК, 30% вырученных от продажи средств пойдут на развитие Уральского государственного аграрного университета, в чьем распоряжении находились эти участки.
«Соответствующее решение в марте приняла правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Это первый случай применения поправок к федеральному закону «О содействии развитию жилищного строительства», принятых в сентябре 2016 года. Инициатором поправок выступило АИЖК. Согласно поправкам, правообладатель участка может получить компенсацию в размере части средств, вырученных от продажи его участка, если эту инициативу поддержит правительственная комиссия.
Участки площадью 2,11 га и 0,29 га (кадастровые номера — 66:41:0313006:2 и 66:41:0313006:3) расположены на пересечении улиц Краснолесья и Чкалова.
Начальная цена земельных участков — 79,1 млн руб. (НДС не облагается), шаг аукциона — 1 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля, торги состоятся 2 августа. Условия аукциона опубликованы на сайте АИЖК.
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