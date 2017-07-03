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Официальные курсы долл. США снизился на 42 коп., евро — на 61 коп.

3 июль 2017 (15:18)

УрБК, Москва, 03.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 4 июля. Курс долл. США снизился на 41,67 коп., до 58,87 руб. Курс евро — на 60,56 коп., до 67,2 руб.

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