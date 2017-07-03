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Экс-глава Первоуральска подозревается в незаконной передаче участка стоимостью 27 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Бывший глава Первоуральска Юрий Переверзев стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного распоряжения земельным участком.



В ходе проверки исполнения земельного законодательства прокуроры обнаружили, что будучи главой городского округа Юрий Переверзев подписал незаконное постановление, по которому муниципальный участок стоимостью свыше 27 млн руб. бесплатно перешел в собственность садовому некоммерческому товариществу. Позже товарищество указанный участок продало.



«В связи с незаконным изъятием из муниципальной собственности земельного участка и причинением ущерба муниципалитета на сумму свыше 27 млн руб. прокуратура направила протест на незаконное постановление о предоставлении земельного участка. Данный протест рассмотрен и удовлетворен», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

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