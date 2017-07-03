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Утвержден новый состав общественного совета при свердловском минпроме
3 июль 2017 (14:50)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Утвержден новый состав общественного совета при свердловском министерстве промышленности и науки. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Среднего Урала.
24 человека вошли в обновленный состав общественного совета при министерстве промышленности и науки Свердловской области. Председателем на второй срок переизбран руководитель комитета по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Анатолий Сысоев.
«Новый состав Общественного совета при министерстве утвержден в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава. Принято решение, что в обновленном составе члены совета образуют рабочие группы по каждому отраслевому направлению и займутся выработкой конкретных предложений по стимулированию развития промышленного комплекса», — сообщил заместитель министра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин.
Должность первого заместителя председателя общественного совета занял руководителя представительства государственной корпорации «Ростех» в Свердловской области Павел Лыжин.
Также на должность заместителей председателя общественного совета избраны генеральный директор ООО «Сибцветмет» Валерий Турлаев и заведующая отделом региональной промышленной политики и экономической безопасности Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.
Общественный совет при министерстве формируется для выполнения консультативно-совещательных функций и участия в осуществлении общественного контроля.
Отметим, что общественный совет при министерстве промышленности и науки действует с июня 2014 года.
24 человека вошли в обновленный состав общественного совета при министерстве промышленности и науки Свердловской области. Председателем на второй срок переизбран руководитель комитета по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Анатолий Сысоев.
«Новый состав Общественного совета при министерстве утвержден в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава. Принято решение, что в обновленном составе члены совета образуют рабочие группы по каждому отраслевому направлению и займутся выработкой конкретных предложений по стимулированию развития промышленного комплекса», — сообщил заместитель министра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин.
Должность первого заместителя председателя общественного совета занял руководителя представительства государственной корпорации «Ростех» в Свердловской области Павел Лыжин.
Также на должность заместителей председателя общественного совета избраны генеральный директор ООО «Сибцветмет» Валерий Турлаев и заведующая отделом региональной промышленной политики и экономической безопасности Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.
Общественный совет при министерстве формируется для выполнения консультативно-совещательных функций и участия в осуществлении общественного контроля.
Отметим, что общественный совет при министерстве промышленности и науки действует с июня 2014 года.
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