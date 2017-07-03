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Суд прекратил банкротный процесс в отношении собственника ТЦ «КИТ» и «Глобус» в Екатеринбурге
3 июль 2017 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску администрации Екатеринбурга о банкротстве ООО «Кит Екатеринбург» в связи с утверждением мирового соглашения. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, «КИТ Екатеринбург» — собственник ряда ТРЦ в России, включая ТЦ «КИТ», «Глобус», а также аквапарка «Лимпопо» в уральской столице. С заявлением о банкротстве компании в мае 2017 года обратилась в суд администрация Екатеринбурга. Поводом для иска стал долг компании за аренду земли — 14 млн 646 тыс. руб., на который были начислены пени на сумму 3 млн 474 тыс. руб.
Как указано в документах суда, мировое соглашение включает погашение суммы основного долга двумя траншами до конца июля текущего года. Пени ООО «Кит Екатеринбург» будет выплачивать в течение пяти месяцев, то есть до конца декабря.
Напомним, «КИТ Екатеринбург» — собственник ряда ТРЦ в России, включая ТЦ «КИТ», «Глобус», а также аквапарка «Лимпопо» в уральской столице. С заявлением о банкротстве компании в мае 2017 года обратилась в суд администрация Екатеринбурга. Поводом для иска стал долг компании за аренду земли — 14 млн 646 тыс. руб., на который были начислены пени на сумму 3 млн 474 тыс. руб.
Как указано в документах суда, мировое соглашение включает погашение суммы основного долга двумя траншами до конца июля текущего года. Пени ООО «Кит Екатеринбург» будет выплачивать в течение пяти месяцев, то есть до конца декабря.
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