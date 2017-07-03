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В России зарплаты мужчин остаются на 28% выше женских

УрБК, Москва, 03.07.2017. Сенаторы Совета Федерации прорабатывают выравнивание заработной платы мужчин и женщин с отраслевыми и общественными организациями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совфеда Галину Карелову.



По ее словам, на начало 2017 года разница зарплаты у мужчин в России была на 28% больше, чем у женщин, занимавших аналогичные должности. Чтобы уменьшить разницу, в Совфеде прорабатывают программу с Российским союзом промышленников и предпринимателей и общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».



«Мы активно ведем программу женского предпринимательства, чтобы женщины сами могли создавать предприятия и иметь достойную заработную плату», — сказала Г. Карелова.



Согласно Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной правительством 8 марта этого года, в 2015 году женские зарплаты составляли 72,6% от мужских.



Стратегия определяет направления госполитики в отношении женщин на среднесрочную перспективу до 2022 года. На I этапе (до 2018 года) будут разработаны механизмы обеспечения государственной политики в интересах женщин. На 2019-2022 годы запланирована реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

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