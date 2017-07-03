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В Белоярском районе сельхозпредприятие заплатит 50 тыс. рублей за несанкционированную свалку
3 июль 2017 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. В Белоярском районе сельскохозяйственная организация ликвидировала несанкционированную свалку бытовых отходов на своем участке только после вмешательства прокуратуры и суда.
Свалку обнаружила прокуратура, которая и подала иск в суд в пользу неопределенного круга лиц. Суд обязал владельца участка — сельскохозяйственное предприятие — устранить данную несанкционированную свалку.
«Судебным приставом-исполнителем Белоярского районного отдела было выставлено требование и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда руководителю должника-организации. На расчетные счета в банках был наложен арест. Эти меры побудили сельхозпредприятие приступить к ликвидации», — сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В итоге организация сама ликвидировала свалку, без привлечения спецтехники сторонних организаций. При этом должнику все же придется оплатить исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. за неисполнение решения суда в добровольном порядке.
Свалку обнаружила прокуратура, которая и подала иск в суд в пользу неопределенного круга лиц. Суд обязал владельца участка — сельскохозяйственное предприятие — устранить данную несанкционированную свалку.
«Судебным приставом-исполнителем Белоярского районного отдела было выставлено требование и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда руководителю должника-организации. На расчетные счета в банках был наложен арест. Эти меры побудили сельхозпредприятие приступить к ликвидации», — сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В итоге организация сама ликвидировала свалку, без привлечения спецтехники сторонних организаций. При этом должнику все же придется оплатить исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. за неисполнение решения суда в добровольном порядке.
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