Новости дня

В Белоярском районе сельхозпредприятие заплатит 50 тыс. рублей за несанкционированную свалку

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. В Белоярском районе сельскохозяйственная организация ликвидировала несанкционированную свалку бытовых отходов на своем участке только после вмешательства прокуратуры и суда.



Свалку обнаружила прокуратура, которая и подала иск в суд в пользу неопределенного круга лиц. Суд обязал владельца участка — сельскохозяйственное предприятие — устранить данную несанкционированную свалку.



«Судебным приставом-исполнителем Белоярского районного отдела было выставлено требование и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда руководителю должника-организации. На расчетные счета в банках был наложен арест. Эти меры побудили сельхозпредприятие приступить к ликвидации», — сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



В итоге организация сама ликвидировала свалку, без привлечения спецтехники сторонних организаций. При этом должнику все же придется оплатить исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. за неисполнение решения суда в добровольном порядке.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: