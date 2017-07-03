Новости дня
Французский имиджмейкер Жак Сегела посетил стройплощадку «Екатеринбург-Арены»
3 июль 2017 (13:08)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Вице-президент компании «Хавас групп» Жак Сегела 30 июня посетил строительную площадку «Екатеринбург-Арены», возведением которой к Чемпионату мира по футболу 2018 года занимается компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Делегацию встречали заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, министр международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
Французский гость, осмотрев строящийся спорткомплекс, поделился своими впечатлениями: «С одной стороны — это грандиозный спортивный объект, с другой — это стадион с человеческим лицом. Используются современные технологии, но в вместе с тем сохраняются исторические элементы. Таким образом, стадион становится символом присутствия прошлого не только в настоящем, но и в будущем. Мне импонирует такой подход и нравится, что в Екатеринбурге дорожат историей города: будущее не должно все разрушать», — поделился впечатлениями французский гость.
Жак Сегела впервые побывал в Екатеринбурге и, по его признанию, только открывает для себя уральскую столицу.
«Я уже успел почувствовать, что это очень теплый город, в котором нет комплекса превосходства, присущего столичным мегаполисам. Это территория эклектики, где современные высотки соседствуют со старинными особняками. В этом и есть уникальность и преимущество этого места», — отметил он.
Делегацию встречали заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, министр международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
Французский гость, осмотрев строящийся спорткомплекс, поделился своими впечатлениями: «С одной стороны — это грандиозный спортивный объект, с другой — это стадион с человеческим лицом. Используются современные технологии, но в вместе с тем сохраняются исторические элементы. Таким образом, стадион становится символом присутствия прошлого не только в настоящем, но и в будущем. Мне импонирует такой подход и нравится, что в Екатеринбурге дорожат историей города: будущее не должно все разрушать», — поделился впечатлениями французский гость.
Жак Сегела впервые побывал в Екатеринбурге и, по его признанию, только открывает для себя уральскую столицу.
«Я уже успел почувствовать, что это очень теплый город, в котором нет комплекса превосходства, присущего столичным мегаполисам. Это территория эклектики, где современные высотки соседствуют со старинными особняками. В этом и есть уникальность и преимущество этого места», — отметил он.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Виталий Мутко посетил строительную площадку «Екатеринбург-Арены»
- Игорь Шувалов оценил высокий темп строительных работ на Центральном стадионе в Екатеринбурге
- Группа Синара представила на Expo Build Russia проект реконструкции Центрального стадиона
- «Синара-Девелопмент» начала монтажно-строительные работы на Центральном стадионе
- «Синара-Девелопмент» представила проект реконструкции Центрального стадиона
Loading...