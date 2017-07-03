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Французский имиджмейкер Жак Сегела посетил стройплощадку «Екатеринбург-Арены»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Вице-президент компании «Хавас групп» Жак Сегела 30 июня посетил строительную площадку «Екатеринбург-Арены», возведением которой к Чемпионату мира по футболу 2018 года занимается компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара). Об этом сообщает пресс-служба компании.



Делегацию встречали заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, министр международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.



Французский гость, осмотрев строящийся спорткомплекс, поделился своими впечатлениями: «С одной стороны — это грандиозный спортивный объект, с другой — это стадион с человеческим лицом. Используются современные технологии, но в вместе с тем сохраняются исторические элементы. Таким образом, стадион становится символом присутствия прошлого не только в настоящем, но и в будущем. Мне импонирует такой подход и нравится, что в Екатеринбурге дорожат историей города: будущее не должно все разрушать», — поделился впечатлениями французский гость.



Жак Сегела впервые побывал в Екатеринбурге и, по его признанию, только открывает для себя уральскую столицу.



«Я уже успел почувствовать, что это очень теплый город, в котором нет комплекса превосходства, присущего столичным мегаполисам. Это территория эклектики, где современные высотки соседствуют со старинными особняками. В этом и есть уникальность и преимущество этого места», — отметил он.

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