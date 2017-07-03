Кризис

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне опустился до 50,3 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 50,3 пункта против уровня мая в 52,4 пункта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные исследовательской организации Markit.



Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.



«После сильного начала года, июньское значение индекса PMI указало на утрату импульса, что говорит о сложной борьбе за рост в течение оставшейся части года. На ценовом фронте картина была смешанной. Инфляция закупочных цен немного ускорилась с мая, тогда как цены на продукцию увеличились третий месяц подряд, однако более слабыми темпами, которые в целом были приглушенными», — приводятся слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса.



Замедление увеличения объемов производства и новых заказов, а также сокращение занятости и новых экспортных заказов привели к ослаблению общего показателя, говорится в отчете. Инфляция отпускных цен была слабее майской, отмечается в релизе, а инфляция закупочных цен незначительно ускорилась. Деловые ожидания вместе с этим усилились.



Новые заказы выросли в июне одиннадцатый месяц подряд на фоне усиления спроса со стороны клиентов, но темпы роста были умеренными и минимальными в этой серии, говорится в отчете. Занятость в российских промышленных компаниях в июне сократилась четвертый месяц подряд, и темпы сокращения были вторыми максимальными с сентября прошлого года, указано в отчете. Новые экспортные заказы в обрабатывающих отраслях России в июне продолжали сокращаться, но темпы сокращения были минимальными за прошедший период 2017 года.

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