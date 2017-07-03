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АИЖК установило базовую ставку по кредитам на уровне 9,75% годовых

УрБК, Москва, 03.07.2017. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) снижает ставки по своим ипотечным кредитам на 0,75-1 п.п. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Теперь базовая ставка АИЖК составляет 9,75% годовых. Агентство третий раз с начала года снижает ставки и впервые за свою историю устанавливает однозначную ставку для широкого круга заемщиков. Ставки АИЖК являются одними из самых низких среди основных участников рынка ипотеки.



По программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» в зависимости от суммы первоначального взноса ставки начинаются от 9,5% годовых. Для многодетных семей, а также покупателей строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском регионе ставка будет дополнительно снижена на 0,25%.



По программе «Приобретение готового жилья» и «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» ставки начинаются от 9,75% годовых.



Оформить кредит по программе «Перекредитование» можно по ставке от 9,5% годовых. Это особенно выгодно для заемщиков, которые ранее оформляли в других банках ипотечные кредиты по ставкам от 11% и выше.



Снижаются ставки и в рамках программ, которые АИЖК реализует с региональными органами власти. В рамках программы «Социальная ипотека» для врачей, ученых, учителей Московской области ставка составит 9,25%. В рамках программ во Владимирской, Новгородской, Воронежской, Калининградской областях с учетом субсидирования из региональных бюджетов отдельные категории заемщиков смогут получить кредит по ставкам от 6,75% годовых.

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