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Генпрокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства у уральских фельдъегерей и синоптиков
3 июль 2017 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО провело плановые проверки в окружных подразделениях фельдъегерской службы и Росгидромета, в ходе которых выявило ряд нарушений российского законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники служб предоставляли ложные сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а некоторые, занимающие должности с высокими коррупционными рисками, необходимые справки вообще не предоставляли.
Также в связи с отсутствием нужного соотношения независимых экспертов и несоблюдением процедуры проведения заседаний, у прокуратуры возникли вопросы к деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев вынес представления руководителям Управления государственной фельдъегерской службы и Департамента Росгидромета по Уральскому федеральному округу, а также поручил поставить под контроль устранение выявленных нарушений.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники служб предоставляли ложные сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а некоторые, занимающие должности с высокими коррупционными рисками, необходимые справки вообще не предоставляли.
Также в связи с отсутствием нужного соотношения независимых экспертов и несоблюдением процедуры проведения заседаний, у прокуратуры возникли вопросы к деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев вынес представления руководителям Управления государственной фельдъегерской службы и Департамента Росгидромета по Уральскому федеральному округу, а также поручил поставить под контроль устранение выявленных нарушений.
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