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Свердловский Роспотребнадзор обнаружил радон в пробах питьевой воды «Янтарная»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили несоответствие нормам радиационной безопасности в питьевой воде «Янтарная», которая находится в обороте на территории Среднего Урала.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, изготовитель питьевой воды компания ООО «Яхонт», юридический адрес которой Екатеринбург, улица Чапаева, 21, офис 4. Скважина, из которой осуществляется добыча, находится в поселке Озерный Режевского района.



Согласно лабораторным испытаниям в Центре гигиена и эпидемиологии в Свердловской области, в пробах воды оказалось превышено значение радона Rn-222.



В ходе проверки инспекторы обнаружили нарушения на складе для хранения и источнике для розлива воды. Изготовителю выдано предписание о приостановке реализации и принудительном отзыве продукции, а также разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.



В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности.

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