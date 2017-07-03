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Свердловский Роспотребнадзор обнаружил радон в пробах питьевой воды «Янтарная»
3 июль 2017 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили несоответствие нормам радиационной безопасности в питьевой воде «Янтарная», которая находится в обороте на территории Среднего Урала.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, изготовитель питьевой воды компания ООО «Яхонт», юридический адрес которой Екатеринбург, улица Чапаева, 21, офис 4. Скважина, из которой осуществляется добыча, находится в поселке Озерный Режевского района.
Согласно лабораторным испытаниям в Центре гигиена и эпидемиологии в Свердловской области, в пробах воды оказалось превышено значение радона Rn-222.
В ходе проверки инспекторы обнаружили нарушения на складе для хранения и источнике для розлива воды. Изготовителю выдано предписание о приостановке реализации и принудительном отзыве продукции, а также разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.
В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, изготовитель питьевой воды компания ООО «Яхонт», юридический адрес которой Екатеринбург, улица Чапаева, 21, офис 4. Скважина, из которой осуществляется добыча, находится в поселке Озерный Режевского района.
Согласно лабораторным испытаниям в Центре гигиена и эпидемиологии в Свердловской области, в пробах воды оказалось превышено значение радона Rn-222.
В ходе проверки инспекторы обнаружили нарушения на складе для хранения и источнике для розлива воды. Изготовителю выдано предписание о приостановке реализации и принудительном отзыве продукции, а также разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.
В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности.
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