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Назначен временно исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Почта России»
3 июль 2017 (11:16)
УрБК, Москва, 03.07.2017. Временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина — первый заместитель генерального директора компании. Об этом в своем микроблоге сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», — написал министр.
Напомним, в феврале стало известно, что в отношении предыдущего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова может быть возбуждено уголовное деле о злоупотреблении полномочиями. По информации издания «Коммерсантъ», на а этом настаивала прокуратура, по данным которой он незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 млн руб. по итогам работы в 2014-2015 годах. Сам Д. Страшнов утверждал, что расчет вознаграждений за 2014 год проводился согласно постановлениям правительства и Минтруда.
Контракт Д. Страшнова истек 1 июля. Источники называли самым вероятным его преемником топ-менеджера «Ростеха» Сергея Куликова. Помимо этого, как сообщали СМИ, на пост главы «Почты России» претендовали два замминистра экономики: Николай Подгузов и Станислав Воскресенский.
«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», — написал министр.
Напомним, в феврале стало известно, что в отношении предыдущего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова может быть возбуждено уголовное деле о злоупотреблении полномочиями. По информации издания «Коммерсантъ», на а этом настаивала прокуратура, по данным которой он незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 млн руб. по итогам работы в 2014-2015 годах. Сам Д. Страшнов утверждал, что расчет вознаграждений за 2014 год проводился согласно постановлениям правительства и Минтруда.
Контракт Д. Страшнова истек 1 июля. Источники называли самым вероятным его преемником топ-менеджера «Ростеха» Сергея Куликова. Помимо этого, как сообщали СМИ, на пост главы «Почты России» претендовали два замминистра экономики: Николай Подгузов и Станислав Воскресенский.
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