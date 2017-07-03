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Меткомбанк предоставляет для новых клиентов бесплатное обслуживание карт «Раунд»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. ПАО «Меткомбанк» сообщает, что с 1 августа 2017 года до 30 сентября 2017 года комиссия за обработку операций, совершенных с использованием таможенных карт «Раунд», и стоимость пакета устанавливается в размере 0 руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кроме того, банк предоставляет 100% скидку на выпуск таких карт в течение указанного времени. Данная акция распространяется на счета новых клиентов, которые ранее не были зарегистрированы в Мультисервисной платежной системе каким-либо из участников, и начавших осуществлять операции по оплате таможенных платежей с использованием сервиса «Раунд» впервые. Отметим, что скидка не распространяется на срочный выпуск карт.



Карта «Раунд» предназначена для уплаты таможенных платежей непосредственно в момент таможенного декларирования товаров без авансирования суммы. Картой можно оплатить таможенные платежи на любом таможенном посту.



Воспользовавшись услугой «Личный кабинет», держатель карты «Раунд» может осуществлять оплату и дистанционно через Интернет. Факт оплаты будет подтвержден в течение нескольких минут — платежи мгновенно отразятся у таможенного инспектора в системе «Лицевые счета». Дополнительным преимуществом опции «Личный кабинет» является проведение платежей с автоматическим указанием кодов бюджетной классификации. Также клиент получает возможность видеть изменения лимита по счету в режиме реального времени и формировать выписки по операциям.

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