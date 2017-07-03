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С 1 июля МРОТ в России увеличен на 300 рублей

УрБК, Москва, 03.07.2017. С 1 июля минимальный размер оплаты труда в России вырос с 7 тыс. 500 руб. до 7 тыс. 800 руб. в месяц. Эта мера позволит увеличить спрос на отечественные товары, а также сократить объемы выплат «серой» заработной платы, сообщает пресс-служба Минтруда.



МРОТ вырос на уровень инфляции — 4% и составил 73% от прожиточного минимума (ПМ) по России. Напомним, что в последний раз МРОТ повышался ровно год назад, причем, как заявляют в Минтруде, в период с 2016 по 2017 год его значение увеличилось на 25%.



Планируется дальнейшее повышение МРОТ до 100% от прожиточного минимума. В предложенном министерстве труда законопроекте с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда предлагается повысить с 73% до 90%, а с 1 января 2019 года — до 100% от ПМ.



По оценке главы Минтруда Максима Топилина, только на реализацию первого этапа реформы потребуется выделить 25 млрд руб. из федерального бюджета, 55,7 млрд руб. — из региональных и муниципальных бюджетов. Законопроект находится на обсуждении и пока не принят.

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