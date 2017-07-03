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Суд рассмотрит иски о банкротстве двух юрлиц сети аптек «Классика»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Аптечная сеть «Классика» подала в Арбитражный суд Челябинской области заявления о признании банкротами двух своих юридических лиц — ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» и ООО «Аптека «Классика» ЕК». Об этом сообщается в материалах арбитража.



Документы поступил в суд 16 и 23 июня 2017 года соответственно. Заявление ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» уже принято судом, пока в дело вступил один кредитор — ООО «СИА Интернейшнл-Екатеринбург» с требованиями на общую сумму 76 млн 341 тыс. руб. Заявление ООО «Аптека «Классика» ЕК» пока оставлено без движения.



Напомним, на фармацевтическом рынке Урала сеть аптек «Классика» существует с 1995 года. Сегодня она насчитывает более 160 аптек в 22 городах Челябинской и Свердловской областей. Филиалы компании находятся в Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске.

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