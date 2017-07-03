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Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций — 2017

Сборная Германия по футболу стала победителем Кубка конфедераций — 2017. Об этом сообщает «Газета.ру».



В финальном матче команда Йоахима Лёва обыграла сборную Чили со счетом 1:0. Единственный гол на 21-й минуте забил немецкий форвард Ларс Штиндль.



Игра прошла на арене «Санкт-Петербург».

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