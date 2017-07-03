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Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций — 2017
3 июль 2017 (10:33)
Сборная Германия по футболу стала победителем Кубка конфедераций — 2017. Об этом сообщает «Газета.ру».
В финальном матче команда Йоахима Лёва обыграла сборную Чили со счетом 1:0. Единственный гол на 21-й минуте забил немецкий форвард Ларс Штиндль.
Игра прошла на арене «Санкт-Петербург».
В финальном матче команда Йоахима Лёва обыграла сборную Чили со счетом 1:0. Единственный гол на 21-й минуте забил немецкий форвард Ларс Штиндль.
Игра прошла на арене «Санкт-Петербург».
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