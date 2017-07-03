Дайджест

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций — 2017

3 июль 2017 (10:33)

Сборная Германия по футболу стала победителем Кубка конфедераций — 2017. Об этом сообщает «Газета.ру».

В финальном матче команда Йоахима Лёва обыграла сборную Чили со счетом 1:0. Единственный гол на 21-й минуте забил немецкий форвард Ларс Штиндль.

Игра прошла на арене «Санкт-Петербург».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...