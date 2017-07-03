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Британец откусил часть уха отчиму из-за спора о национальности теннисиста Маррея

Британец Ли Кларк откусил часть уха своему отчиму Алистеру Уилсону во время спора о первой ракетке мира Энди Маррее. Об этом сообщает RT.



По информации Daily Mail, мужчины спорили о национальности теннисиста. В ходе драки Кларк почувствовал, что не может дышать, и укусил Уилсона за ухо. Врачи пришили откушенную часть уха, но она не прижилась.



«Это была самооборона, но я сожалею о том, что сделал. Это был глупый спор, британец Энди Маррей или шотландец. Я ничего не имею против шотландцев, большая часть моей семьи шотландцы. Но я считаю себя британцем. Энди британец, но еще он и шотландец», — сказал Кларк.

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