Дайджест
WP: Полиция США застрелила почти 500 человек за полгода
3 июль 2017 (10:32)
Американские полицейские застрелили почти 500 человек за первые шесть месяцев 2017 года. Об этом пишет газета The Washington Post.
По данным издания, в общей сложности офицеры полиции застрелили 492 человека за полгода, что практически идентично тому же показателю в прошлом и позапрошлом годах.
Как отмечается, число застреленных полицией безоружных граждан за этот период снизилось. Тем не менее ожидается, что количество убитых полицией человек превысит одну тысячу к концу года.
Наиболее часто жертвами полиции становились вооруженные белые мужчины. Почти четверть из убитых составляют чернокожие мужчины, хотя они представляют только 6% от всего населения США.
По данным издания, в общей сложности офицеры полиции застрелили 492 человека за полгода, что практически идентично тому же показателю в прошлом и позапрошлом годах.
Как отмечается, число застреленных полицией безоружных граждан за этот период снизилось. Тем не менее ожидается, что количество убитых полицией человек превысит одну тысячу к концу года.
Наиболее часто жертвами полиции становились вооруженные белые мужчины. Почти четверть из убитых составляют чернокожие мужчины, хотя они представляют только 6% от всего населения США.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Полицейские США снова застрелили афроамериканца
- В Нижегородской области выросло число выпускников вузов
- ОАО «Свердловэнергосбыт»: число неплательщиков за электроэнергию снижается
- Во Франции задержано четверо за обстрел полицейских
- Полиция Дубаи отпустила задержанных россиян
Loading...