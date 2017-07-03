Дайджест

WP: Полиция США застрелила почти 500 человек за полгода

Американские полицейские застрелили почти 500 человек за первые шесть месяцев 2017 года. Об этом пишет газета The Washington Post.



По данным издания, в общей сложности офицеры полиции застрелили 492 человека за полгода, что практически идентично тому же показателю в прошлом и позапрошлом годах.



Как отмечается, число застреленных полицией безоружных граждан за этот период снизилось. Тем не менее ожидается, что количество убитых полицией человек превысит одну тысячу к концу года.



Наиболее часто жертвами полиции становились вооруженные белые мужчины. Почти четверть из убитых составляют чернокожие мужчины, хотя они представляют только 6% от всего населения США.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: