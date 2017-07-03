Дайджест
Диего Марадона думает о получении российского гражданства
3 июль 2017 (10:32)
Аргентинский футболист Диего Армандо Марадона находится в раздумьях относительно того, чтобы стать гражданином России. Об этом сообщает «Газета.ру».
Об этом стало известно журналистам, которые сопровождали великого футболиста во время его визита в Россию.
Марадона посетил в том числе и финал Кубка конфедераций — 2017, где сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.
Об этом стало известно журналистам, которые сопровождали великого футболиста во время его визита в Россию.
Марадона посетил в том числе и финал Кубка конфедераций — 2017, где сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.
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