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Диего Марадона думает о получении российского гражданства

Аргентинский футболист Диего Армандо Марадона находится в раздумьях относительно того, чтобы стать гражданином России. Об этом сообщает «Газета.ру».



Об этом стало известно журналистам, которые сопровождали великого футболиста во время его визита в Россию.



Марадона посетил в том числе и финал Кубка конфедераций — 2017, где сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.

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