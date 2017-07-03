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Президент РФ подписал поправки в закон о федеральном бюджете России на 2017 год

УрБК, Москва, 03.07.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».



«В соответствии с федеральным законом прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2017 год составит 14 678,8 млрд руб., что на 1191,3 млрд больше объема, утвержденного федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», — говорится в сообщении Кремля.



Общий объем расходов федерального бюджета составит 16 602,6 млрд руб., что на 361,8 млрд больше объема, утвержденного федеральным законом о бюджете.



Дефицит федерального бюджета составит 1 923,8 млрд руб., что на 829,4 млрд ниже ранее утвержденного уровня.



Федеральный закон об изменениях в бюджет принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

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