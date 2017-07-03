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В Екатеринбурге ограничили движение по улице Лучистой

3 июль 2017 (09:52)

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Движение транспорта по улице Лучистой в Солнечном микрорайоне ограничено в связи со строительством аутлет-центра, сообщает официальный сайт Чкаловского района Екатеринбурга.

«Улица перекрыта ограждением стройки в направлении коттеджного поселка «Зеленый бор», уточняется в сообщении. Новый комплекс будет расположен в юго-западной части Солнечного, к северо-востоку от проектируемой развязки ЕКАД и улицы Лучистой», — говорится в сообщении.

Автомобилисты могут объехать закрытый участок по улице Селькоровской и Полевскому тракту.

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