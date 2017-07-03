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С 1 июля в России запретили продавать пиво в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра
3 июль 2017 (09:34)
УрБК, Москва, 03.07.2017. С 1 июля 2017 года в России вступил в силу запрет на розничную продажу пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра в магазинах и ресторанах общественного питания. Об этом сообщает агентство «Прайм».
За нарушение запрета установлен штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, для компаний — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
При этом производители пива заявляют, что напиток и так уже несколько месяцев не продается в магазинах в большой таре.
«Большинство участников рынка прекратили как производство, так и отгрузки продукции с 1 января 2017 года. В связи с этим, с учетом ограниченного срока годности продукции в ПЭТ-таре, в рознице не осталось продукции объемом более 1,5 литра», — цитируют РИА «Новости» представителя Союза российских пивоваров.
По словам участников рынка, потребители восприняли запрет спокойно и переключились на пиво в упаковке меньшего объема.
За нарушение запрета установлен штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, для компаний — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
При этом производители пива заявляют, что напиток и так уже несколько месяцев не продается в магазинах в большой таре.
«Большинство участников рынка прекратили как производство, так и отгрузки продукции с 1 января 2017 года. В связи с этим, с учетом ограниченного срока годности продукции в ПЭТ-таре, в рознице не осталось продукции объемом более 1,5 литра», — цитируют РИА «Новости» представителя Союза российских пивоваров.
По словам участников рынка, потребители восприняли запрет спокойно и переключились на пиво в упаковке меньшего объема.
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