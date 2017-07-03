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«Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового жилого комплекса в Волгограде

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) приступила к строительству нового жилого дома, расположенного в центре Дзержинского района Волгограда.



Как сообщает пресс-служба Группы Синара, разрешение на строительство ЖК «Романовъ» было получено 8 июня 2017 года. Новый 23-этажный жилой дом будет оснащен собственными газовой котельной и трансформаторной подстанцией. Это позволит жильцам бесперебойно получать горячую воду, электроэнергию и существенно экономить на платежах за отопление.



«Проект нового комплекса был тщательно продуман с учетом потребностей будущих жителей в уютной и безопасной среде. Закрытая территория двора разделена на транспортную и игровую зоны, что обеспечит комфорт как водителей, так и жильцов, отдыхающих во дворе. Площадка предусматривает сервисы для развития творческих и спортивных интересов всех поколений: раздельные игровые зоны для детей младшего и старшего возрастов, площадка workout, зоны для отдыха. Благоустройство дома предусматривает ландшафтное озеленение и многоуровневое освещение, которое позволит жителям вечером безопасно проводить досуг во дворе», — говорится в сообщении.



Подъезды жилого комплекса «Романовъ» с витражным остеклением располагаются на уровне земли, поэтому мамам с колясками, пожилым людям и велосипедистам будет удобно заходить в подъезд. В холле предусмотрена зона ожидания с диванами и столиками. На первом этаже будут организованы мойка лап для домашних питомцев и комната гигиены. С особым вниманием был продуман вопрос временного и постоянного хранения колясок и велосипедов: на первом этаже дома будет выделено специальное место под присмотром консьержа, а также пространства на каждом этаже дома. Зимняя парковка велосипедов и колясок будет организована в подвале здания.



С учетом индивидуальных потребностей, стиля жизни и привычек будущих жильцов в доме был спроектирован большой выбор функциональных квартир, в которых грамотно используется жилое пространство. Здесь предусмотрены просторные кухни-гостиные, крупноформатные окна, которые наполнят комнаты светом, витражное остекление лоджий на верхних этажах, горизонтальная разводка отопления. В доме будут организованы хозяйственные кладовые для хранения громоздких вещей. Дополнительно при разработке планировок учитывалось возможное размещение мебели и техники по современным стандартам. В квартирах все, вплоть до расположения дверей, розеток и выключателей, рассчитано для наиболее эффективного и эргономичного обустройства жилого помещения.



По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, при проектировании было уделено внимание мелочам, которые позволят жителям гордиться своим домом. «За восемь лет существования компании мы задали определенные стандарты работы на рынке недвижимости, всегда выполняя взятые на себя обязательства. Наши объекты передаются покупателям вовремя или досрочно. Новый дом общей площадью более 19 тыс. кв. м. планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года. В настоящий момент мы приступили к подготовке площадки, а также организации строительного городка», — уточнил Т. Уфимцев.

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