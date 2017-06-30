Кризис

Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.



29 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Выступая на заседании кабмина, он напомнил, что днем ранее Евросоюз продлил санкции в отношении России.



«В этой ситуации мы будем реагировать адекватно, вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год — до 31 декабря 2018 года», — сказал Д. Медведев.



Во время «Прямой линии» 15 июня В. Путин заявил, что вопрос контрсанкций будет решаться в зависимости от отношений с партнерами, они будут сниматься по мере отмены ограничений в отношении России.



«Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики. Что касается бесконечного продления каких-то ограничений, если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО», — сказал президент РФ.

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