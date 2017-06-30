Новости дня

В Березовском компания «ТранзитАвтоКомплект» признана банкротом

30 июнь 2017 (17:43)

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «ТранзитАвтоКомплект» (ООО «Трак», г. Березовский) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Напомним, предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

С иском о банкротстве ООО «ТранзитАвтоКомплект» в декабре 2016 года обратилось в суд ООО «Банк «МБА-Москва». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 76 млн 337 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.

Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...