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В Березовском компания «ТранзитАвтоКомплект» признана банкротом
30 июнь 2017 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «ТранзитАвтоКомплект» (ООО «Трак», г. Березовский) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
С иском о банкротстве ООО «ТранзитАвтоКомплект» в декабре 2016 года обратилось в суд ООО «Банк «МБА-Москва». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 76 млн 337 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
С иском о банкротстве ООО «ТранзитАвтоКомплект» в декабре 2016 года обратилось в суд ООО «Банк «МБА-Москва». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 76 млн 337 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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