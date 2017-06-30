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Коллекторские агентства Свердловской области нарушают законодательство о персональных данных
30 июнь 2017 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Коллекторские агентства Свердловской области нарушают законодательство в области персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роскомнадзора по УрФО.
«Установлено, что Адвокатским кабинетом «Альянс», ООО «Группа компаний взыскания долгов», ООО «Наше дело» не приняты меры по обеспечению неограниченного доступа к документам, определяющим политику в отношении обработки персональных данных, и требования к защите персональных данных», — говорится в сообщении.
В адрес вышеуказанных операторов направлены требования об устранении выявленного нарушения.
«Установлено, что Адвокатским кабинетом «Альянс», ООО «Группа компаний взыскания долгов», ООО «Наше дело» не приняты меры по обеспечению неограниченного доступа к документам, определяющим политику в отношении обработки персональных данных, и требования к защите персональных данных», — говорится в сообщении.
В адрес вышеуказанных операторов направлены требования об устранении выявленного нарушения.
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