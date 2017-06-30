При содействии фонда «Общество Малышева 73» открылась спортплощадка для пожилых людей в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Благотворительный фонд «Общество Малышева 73» поддержал проект строительства спортивной площадки в Екатеринбурге, на которой будут заниматься инвалиды и пожилые люди.Безопасные турники и тренажеры установили возле центра социального обслуживания по адресу Реактивная, 33.«Дело в том, что ребята у нас не только оздоравливаются, но и получают социокультурную реабилитацию, в том числе — через занятия спортом. Но так как у нас есть лишь небольшой тренажерный зал и зал ЛФК, помещений на всех посетителей не хватало. К тому же мы хотели, чтобы ребята занимались именно на открытом воздухе — для инвалидов с ментальными отклонениями это определенный выход в социум», — объясняет директор центра социального обслуживания населения Октябрьского района Оксана Антонова.Так как площадку создавали для пожилых людей и инвалидов, тренажеры подбирались такие, чтобы их могли освоить посетители центра. Основной акцент делался на безопасность упражнений.В дальнейших планах руководства центра социального обслуживания населения — создание полноценной «тропы здоровья» с разнообразными спортивными снарядами и волейбольной площадкой. Благотворительный фонд готов продолжить оказывать помощь при создании спортивной инфраструктуры.«У нас уже есть положительный опыт сотрудничества — ранее мы оборудовали в этом центре арт-мастерскую, она работает и пользуется большим спросом. Теперь вот к нам обратились за помощью с организацией этой спортивной площадки. Думаю, когда ребята ее освоят, руководство центра вновь к нам обратится, и мы продолжим создание «тропы здоровья», — говорит представитель благотворительного фонда «Общество Малышева 73» Илья Клюжин.Напомним, в середине июня «Общество Малышева 73» совместно с благотворительным фондом Антона Шипулина открыло площадку для воркаута возле общежитий УрФУ.