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В 2016 году объем выдачи займов МФО вырос на 39,4%

УрБК, Москва, 30.06.2017. За 2016 год общий объем выданных микрозаймов увеличился на 39,4%, до 195,1 млрд руб., а количество действующих заемщиков по состоянию на конец 2016 года выросло на 54,9%, до 5,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба Банка России со ссылкой на данные обзора ключевых показателей микрофинансовых организаций за 2016 год.



Договоров микрозайма за 2016 год было заключено на 67,9% больше (19 млн), чем за предыдущий. Причем во II полугодии активность выдачи микрозаймов возросла: на этот период приходится 56,3% заключенных договоров, общая сумма по которым составляет 54,1% от годового значения. Сумма задолженности по основному долгу на конец 2016 года составляла 88,1 млрд руб. (+25,3%). При этом количество МФО, сведения о которых внесены в государственный реестр, сократилось на 29,8% (1,1 тыс. компаний). Таким образом, уменьшение числа участников практически не оказало влияния на развитие сегмента в целом.



Годом ранее сокращение численности МФО было менее значительным — минус 12% или 512 МФО. Сокращение количества организаций по-прежнему в основном связано с работой Банка России по очищению реестра от недобросовестных игроков. В связи с неоднократными нарушениями законодательства из реестра МФО были исключены сведения о 1 169 организациях (при этом более 50% исключений из реестра пришлось на IV квартал), еще 545 организаций покинули рынок добровольно. Количество новых участников, пришедших на рынок в 2016 году, составило 696 компаний.



Средняя сумма микрозайма физическим лицам за 2016 год снизилась до 9 тыс. руб. (с 10,4 тыс. руб.), а средняя сумма краткосрочного микрозайма с учетом краткосрочных онлайн-микрозаймов за аналогичный период сократилась на 0,2 тыс., до 6,4 тыс. руб. При этом средняя сумма займа юридическим лицам выросла до 700,1 тыс. руб. (+167 тыс. руб.).

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