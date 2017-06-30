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В Верхней Пышме компания по переработке рыбы оштрафована за бесконтрольное загрязнение воздуха
30 июнь 2017 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области через суд привлек ООО «ЛВР» (компания по переработке и копчению рыбы в г. Верхней Пышме) к ответственности за неисполнение предписания об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В ходе проверки установлено, что юридическое лицо, имея источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не проводит лабораторный контроль загрязнения в зоне влияния выбросов предприятия. Сотрудникам надзорного ведомства не были представлены протоколы лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в районе размещения компании на границе санитарно-защитной зоны за 2016-2017 годы.
Выяснилось, что размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб атмосферного воздуха не согласованы юридическим лицом в установленном порядке. У предприятия, относящегося к III классу опасности, не установлен размер окончательной санитарно-защитной зоны с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска здоровью населения.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора составлены протоколы об административном правонарушении, в адрес юридического лица вынесены постановления по статье 6.3 и части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
За неисполнение ранее выданного предписания мировой суд Верхнепышминского судебного района признал ООО «ЛВР» виновным в совершении административного правонарушения и привлёк юридическое лицо к ответственности в виде штрафа.
В ходе проверки установлено, что юридическое лицо, имея источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не проводит лабораторный контроль загрязнения в зоне влияния выбросов предприятия. Сотрудникам надзорного ведомства не были представлены протоколы лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в районе размещения компании на границе санитарно-защитной зоны за 2016-2017 годы.
Выяснилось, что размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб атмосферного воздуха не согласованы юридическим лицом в установленном порядке. У предприятия, относящегося к III классу опасности, не установлен размер окончательной санитарно-защитной зоны с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска здоровью населения.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора составлены протоколы об административном правонарушении, в адрес юридического лица вынесены постановления по статье 6.3 и части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
За неисполнение ранее выданного предписания мировой суд Верхнепышминского судебного района признал ООО «ЛВР» виновным в совершении административного правонарушения и привлёк юридическое лицо к ответственности в виде штрафа.
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