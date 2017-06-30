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Белый дом обвинил американские СМИ в трате эфирного времени на ложные новости о России

В США подвергли критике американские СМИ за трату эфирного времени на ложную информацию о России. Об этом сообщает «Газета.ру».



По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, с мая по июнь на новости о России было потрачено в 70 раз больше времени, чем на новости из сферы экономики.



«Я считаю, что президент хотел бы, чтобы вы больше концентрировали свое внимание на законодательной повестке дня. Если вы посмотрите на освещение в СМИ с мая по июнь, если вы посмотрите на главные СМИ и то, что они освещали, то они потратили 1 минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе, 3 минуты на инфраструктуру, 5 минут на экономику и создание рабочих мест, 17 минут на здравоохранение — и 353 минуты, атакуя президента и распространяя ложные истории про Россию», — сказал С. Сандерс



Ранее С.Сандерс назвала «позором для журналистики» утверждения продюсера CNN Джона Бонифилда, который признает, что история о «российских связях» президента США Дональда Трампа была раздута репортерами ради рейтингов.

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