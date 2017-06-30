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Россиянка заплатит Жерару Депардье 5 млн руб. по решению суда
30 июнь 2017 (16:20)
Российский предприниматель Елена Лазарева заплатит французскому актеру Жерару Депардье более 5 млн руб. по решению суда. Об этом сообщает РИА «Новости».
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Депардье к Е.Лазаревой.
«Взыскать сумму необоснованного обогащения», — сказала судья.
Представитель артиста требовал взыскать с предпринимателя 6,6 млн руб.
Напомним, в декабре 2016 года Ж.Депардье подал три иска к Е.Лазаревой на общую сумму более 7,2 млн руб. По одному из них решение вынесли ранее в 2017 году, а два других обращения были объединены.
Актер требовал от предпринимателя вернуть деньги, которые были перечислены ей со счета Ж.Депардье в банке. Представитель истца утверждал, что никаких договорных отношений между артистом и предпринимателем не существовало. Е.Лазарева говорила, что оказывала Ж.Депардье юридические услуги по договоренности с его продюсером и представителем в России Арно Фрилле.
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Депардье к Е.Лазаревой.
«Взыскать сумму необоснованного обогащения», — сказала судья.
Представитель артиста требовал взыскать с предпринимателя 6,6 млн руб.
Напомним, в декабре 2016 года Ж.Депардье подал три иска к Е.Лазаревой на общую сумму более 7,2 млн руб. По одному из них решение вынесли ранее в 2017 году, а два других обращения были объединены.
Актер требовал от предпринимателя вернуть деньги, которые были перечислены ей со счета Ж.Депардье в банке. Представитель истца утверждал, что никаких договорных отношений между артистом и предпринимателем не существовало. Е.Лазарева говорила, что оказывала Ж.Депардье юридические услуги по договоренности с его продюсером и представителем в России Арно Фрилле.
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