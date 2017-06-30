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Парламент ФРГ легализовал однополые браки

30 июнь 2017 (16:20)

Немецкие парламентарии проголосовали за легализацию однополых браков, передает Reuters.

«За» проголосовали 393 законодателя, «против» — 226, воздержались четверо.

Ранее сообщалось, что социал-демократы ФРГ назвали легализацию однополых браков условием формирования коалиции.

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